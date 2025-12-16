Pred poslanicima NSRS rekordan broj tačaka, radi se produženo: Budžet i zaduženja za 2026, zakoni, izvještaji...

Sjednica Narodne skupštine RS počela je danas u Banjaluci, a pred poslanicima je rekordnih 39 tačaka dnevnog reda.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na kolegijumu pred početak skupštinskog zasjedanja odlučeno je da će se raditi produženo, danas i sutra najmanje do 22 sata.

Među najvažnijim tačkama današnjeg dnevnog reda su prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina, Prijedlog budžeta za 2026. godinu, Prijedlog odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju, sve po hitnom postupku, a o kojima je objedinjenja rasprava.

Premijeru RS Savi Miniću i ministarki finansija RS Zori Vidović odobreno je uvodno obraćanje od sat vremena.

Sa dnevnog reda je, na prijedlog Vlade RS, povučena tačka - Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama RS.

Takođe, pred poslanicima je i niz prijedloga zakona, te izvještaji Glavne službe za reviziju RS. Na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a, objedinjena je rasprava o negativnim revizorskim izvještajima.