Narodna skupština RS zasjeda 16. decembra: Na dnevnom redu povećanje plata u obrazovanju i kulturi

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu će se naći i prijedlozi zakona o povećanju plata u kulturi, osnovnim i srednjim školama, te visokom obrazovanju, biće održana u utorak, 16. decembra, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na dnevnom redu sjednice, zakazane za 10.00 časova, biće 26 tačaka.

Poslanici će razmatrati Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, Nacrt zakona o turizmu, te dopune Zakona o igrama na sreću.

Na predloženom dnevnom redu su i akti u oblastima komunalnih djelatnosti, javnih preduzeća, krivičnog zakonodavstva, registracije poslovnih subjekata, inspekcija, te zaštite zdravlja stanovnika od duvanskih proizvoda.

Poslanici će razmatrati i prijedloge izmjena zakona o stvarnim pravima, javnim preduzećima, te podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, kao i brojne izvještaje institucija Republike Srpske.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je novinarima nakon sjednice Kolegijuma da plate zdravstvenih i drugih radnika treba da budu veće, te da je potrebno bolje regulisati rad javnih preduzeća koja, kako navodi, posluju loše.

Poslanik PDP-a Tanja Vukomanović rekla je da se mora pomoći roditeljima njegovateljima i višečlanim porodicama, te utvrditi odgovornost za loš rad javnih preduzeća u Srpskoj.

