Ljubojević uporedila SNSD sa Real Madridom, poručila: Vratićemo se u Banjaluku jer smo je napravili glavnim gradom (?!)

Potpredsjednica Narodne skupštine RS Anja Ljubojević (SNSD) komentarisala je danas na posebnoj sjednici skupštine, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta za 2025. godinu, rezultate upravo završenih prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Iako iz njene stranke, uključujući i lidera Milorada Dodika, tvrde da su zadovoljni pobjedom njihovog kandidat Siniše Karana, ali i gerenalno brojem glasova, Ljubojević evidentno ne dijeli taj stav.

Posebno se osvrnula na činjenicu da je Karan izgubio u Banjaluci, odakle je i Ljubojević, a gdje je imao oko 14.000 glasova manje u odnosu na protivkandidata Branka Blanušu.

„Gospodo iz opozicije, dragi moji Banjalučani i komšije, mene boli ovaj rezultat, strašno! Ja sam razočarana, ali čestitam gospodinu Blanuši na rezultatu. To je što je. To je poruka. Ali samo da podsjetim svoje drage sugrađane, da je ekipa sa moje desne strane (opozicija op.a.) rekla da Banjaluka može biti glavni grad samo muslimansko-hrvatske federacije i da nisu htjeli da Banjaluka bude glavni grad Republike Srpske“, kazala je Ljubojević.

Dodala je da Banjaluka nikada ne bi bila glavni grad da nije bilo SNSD-a, ali nije pojasnila na šta uopšte misli jer Banjaluka po Ustavu i dalje nije glavni grad Srpske.

Nabrajala je da je SNSD u Banjaluku „donio institucije, banke, razvoj...“.

Fudbalskim žargonom je SNSD poistovjetila sa Real Madridom i navela kako je to najveći klub u istoriji, koji je 15 godina sanjao titulu Lige šampiona.

„Trpili smo poraze od Barselone. Boli! Ali smo se ’14 vratili i uzeli titulu. Vratiće se i SNSD u svoju Banjaluku jer ju je on napravio glavnim gradom“, poručila je Ljubojević.