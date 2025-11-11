logo
Sukob u NSRS: Dončić gađao Stevandića papirima jer ga je nazvao lažovom (VIDEO)

Sukob u NSRS: Dončić gađao Stevandića papirima jer ga je nazvao lažovom (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Bizarna scena u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Screenshot 2025-11-11 112452.jpg Izvor: Screenshot Yotube

Tokom današnjeg zasjedanja NSRS došlo je do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i narodnog poslanika Radislava Dončića.

Nakon što je Stevandić prvo oduzeo riječ Dončiću, jer se nije pridržavao dnevnog reda, izvadio je papire za koje je rekao da su "službeni dokumenti" za koje je tvrdio da dokazuju da Dončić "laže da je bio na frontu".

"Lagao je da je bio na frontu, nosio čizme i prodavao voće u Gradišku", rekao je.

Ponudio mu je papire da vidi, na šta je Dončić prišao i bacio ih na Stevandića:

Pogledajte video:

Nakon ove scene Stevandić je rekao "Čast mi je da te raskrinkam" i "Iznesite ga napolje".

Tagovi

NSRS incident Radislav Dončić

