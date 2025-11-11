Nastavljena sjednica NSRS: Na dnevnom redu Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas raspravom o Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske za 2024. godinu i Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2024. godine.

Poslanici će razmatrati i Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu, te Izvještaj o radu komisije za žalbe za 2024. godinu.

Biće razmatrana i Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po porojektu održive integrisane i bezbjednosne putne infrasturkture.