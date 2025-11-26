Počela posebna sjednica NSRS o rebalansu budžeta: Koja minstarstva dobijaju više, a ko manje novca

Posebna sjecnica Narodne skupštine Republike Srpske o drugom rebalansu budžeta RS za 2025. godinu, počela je danas u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prijedlogom rebalnsa planirano je uvećanje od 260 miliona KM u odnosu na prvi rebalans iz juna ove godine, i iznosiće šest milijardi i 750 miliona KM.

Nekoliko ministarstava dobilo je veće iznose, dok su u drugima smanjeni iznosi.

„U ovoj godini imamo potrebu za dva rebalansa u toku godine. Prvi je , kao što znate, bio u junu“, kazala je u uvodnoj riječi ministarka finansija RS Zora Vidović.

Budžet predsjednika Republike Srpske ostaje 77 miliona KM.

Budžet Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, na čijem čelu se nalazi Alen Šeranić (SNSD), je smanjen za 18 miliona miliona maraka u odnosu na prvi rebalans.

Predviđeno je da ovo ministarstvo na raspolaganju u ovoj godini ima 559,4 miliona KM umjesto planiranih 577,4 miliona KM.

Manji budžet ima i Ministarstvo finansija RS na čijem je čelu Zora Vidović (SNSD) i to za 900.000 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS imaće na raspolaganju 2,7 miliona KM više u odnosu na prvi rebalans, umjesto 371,2 miliona maraka, u ovoj godini će potrošiti 373,9 miliona KM.

Veći budžet ima i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS, koje vodi Siniša Karan (SNSD), a uvećan je za 3,7 miliona KM.

Drugim rebalanson uvećani su budžeti i za nekoliko drugih ministarstava, a najviše za Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, na čijem čelu je Zlatan Klokić (SNSD).

Ovo ministarstvo dobija uvećanje od 39,6 miliona KM, sa 54,9 miliona KM na 94,5 miliona maraka.

Značajno uvećanje planirano je i za Ministarstvo trgovine i turizma RS koje vodi Denis Šulić (SNSD) koje dobija 17 miliona KM više. Budžet im je sa 13,4 miliona KM porastao na 30,4 miliona maraka.