NSRS zakazala posebnu sjednicu: Na dnevnom redu hitni rebalans budžeta i izmjene zakona o izvršenju budžeta

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da 28. posebna sjednica parlamenta bude održana u srijedu, 26. novembra 2025. godine u 10 časova, a sjednica će se baviti ključnim finansijskim dokumentima za ovu godinu, uključujući i hitni rebalans budžeta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kolegijum je utvrdio prijedlog dnevnog reda, u kojem se nalaze tri tačke: Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, takođe po hitnom postupku i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2025. godinu.

Takođe je odlučeno da se o sve tri tačke vodi objedinjena rasprava.