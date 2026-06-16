Minić: Velika vjerovatnoća da ću biti kandidat za predsjednika RS

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je da postoji velika vjerovatnoća da će biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske, te da će konačna odluka o tome biti donesena uskoro na organima stranke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je istakao da je SNSD 100 odsto spreman za predstojeće opšte izbore i da nastavlja realizaciju ciljeva definisanih usvojenom nacionalnom strategijom stranke i projektom "Republika Srpska 2030".

"Stranka na izbore izlazi sa jasnim programom i rezultatima", rekao je Minić.

On je istakao da SNSD pokazuje ozbiljnost, rezultate, dosljednost i patriotizam.

"Nema toga iz SNSD-a koji je grlio Kristijana Šmita i ne postoji taj u SNSD-u koji je bio u bilo kakvoj relaciji sa nekim ko Srpskoj želi da nanese bilo kakvu štetu, a kamoli da je ukine. To narod prepoznaje", naglasio je Minić.

On je poručio da su ekonomska i energetska nezavisnost temelj svakog drugog oblika nezavisnosti i da upravo na tim pitanjima SNSD zasniva svoju politiku.

Govoreći o opoziciji, Minić je ocijenio da je ona podijeljena i bez jasnog političkog kursa, te da građani to vide.

Prema njegovim riječima, funkcija predsjednika Republike Srpske biće u fokusu predizborne kampanje.

"Svi udari i sva priča će se svoditi na predsjednika Republike Srpske zato što on predlaže mandatara i to će raditi opozicija, posebno jer ne mogu napraviti skupštinsku većinu. Njima će fokus biti na funkciji predsjednika Srpske", rekao je Minić za ATV.

Podsjećamo, nedavno je i predsjednik ove stranke Milorad Dodik rekao da je trenutni premijer Srpske Savo Minić "najozbiljniji kandidat za predsjednika RS".

(Srna)