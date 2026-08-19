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Ministarka Vidović najavila pomoć penzionerima do kraja avgusta

Ministarka Vidović najavila pomoć penzionerima do kraja avgusta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović najavila je da će jednokratna pomoć penzionerima biti isplaćena do kraja avgusta, te da se razmatra mogućnost obezbjeđivanja dodatnih sredstava.

Zora Vidović Izvor: Slaven Petković - Mondo

Istakla da se razmatra mogućnost da se u narednom periodu pokušaju obezbijediti i dodatna sredstva.

"Pravimo analize i vjerujem da ćemo nešto uspjeti", rekla je Vidovićeva i dodala da će uvećane penzije biti isplaćene u septembru.

Podsjetila je da je Srpska povećala i boračka davanja, a da je i u narednoj godini planirano njihovo povećanje.

Vidovićeva je napomenula da je Republika Srpska ove godine pokrenula najveći investicioni ciklus do sada i da je sredstva dobilo oko 59 gradova i opština u Srpskoj.

Ona je rekla da su kapitalna ulaganja u infrastrukturu gradova i opština oko 215 miliona KM, navodeći da je za projekte od državnog značaja izdvojeno 500 miliona KM, a da se najveći broj odnosi na zdravstvo.

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"Za zdravstvo je izdvojeno oko 200 miliona maraka, za školstvo oko 80 miliona KM. Mimo toga imamo još mnogo projekata", izjavila je Vidovićeva za RTRS.

Dodala je da je ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut, i koji bi trebalo da bude završen u naredne tri godine, vrijedan sedam milijardi i 400 miliona KM.

"To je najveći investicioni ciklus Srpske do sada i iznosi 37 odsto bruto domaćeg proizvoda koji će biti ostvaren u ovoj godini", rekla je Vidović.

Ona je navela da se u rehabilitaciju puteva ulaže 400 miliona KM, a da se u auto-puteve ulaže oko milijardu i 800 miliona KM. "Sve trase od Doboja do Rače su ugovorene i počinju da se rade. Radiće se i auto-put Banjaluka – Mrkonjić Grad", kaže Vidovićeva.

Prema njenim riječima, veliki investicioni ciklus dešava se i u elektroprivredi Srpske i gasnoj infrastrukturi, a ukupna ulaganja u energiju su oko tri i po milijarde KM.

Vidovićeva ističe da budžet Republike Srpske godinama izmiruje sve obaveze redovno i da je Srpska zapažena zahvaljujući takvom ponašanju.

"Ovaj investicioni ciklus govori da je Srpska izuzetno finansijski stabilna jer malo koja država može da obezbijedi ovakav ciklus investiranja", rekla je Vidovićeva i dodala da se očekuje i mnogo veći broj stranih investitora.

Govoreći o dobijanju kreditnog rejtina B stabilan, Vidovićeva je rekla da je to veliki napredak jer on znači da se na vrijeme mogu izmirivati obaveze.

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Zora Vidović penzioneri

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