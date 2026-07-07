Povećanje plata u Srpskoj: "Budžetlijama" povišica od 5 odsto od 1. avgusta do kraja godine

Ministar finansija RS Zora Vidović obrazložila je u NSRS set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima za pet odsto.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je setom prijedloga zakona o povećanju plata budžetskim korisnicoma predviđeno povećanje plata od pet odsto od 1. avgusta do kraja godine.

Vidovićeva je Narodnoj skupštini Republike Srpske navela da je Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva predviđeno da se iz budžeta Srpske izdvoji 14,5 miliona KM za povećanje plata zdravstvenih radnika od pet odsto.

Ona je rekla da je Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske predviđeno povećanje plata od pet odsto, ističući da je u javnim službama zaposleno 3.005 radnika, te je za povećanje potrebno izdvojiti 2,8 miliona KM.

Vidovićeva je navela da je Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj predviđeno povećanje plata od pet odsto, te da je u ovoj oblasti zaposleno 17.520 radnika za šta je iz budžeta potrebno izdvojiti 11,4 miliona KM.

Prema njenim riječima, Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske predviđeno je povećanje plata od pet odsto za 742 radnika, za šta je potrebno izdvojiti 700.000 KM.

Vidovićeva je rekla da je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda potrebno izdvojiti 2,7 miliona KM za povećanje plata 2.753 radnika.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske za povećanje plate od pet odsto za 5.000 radnika potrebno je izdvojiti 7,5 miliona KM.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u Republike Srpske za povećanje plata 7.317 zaposlenih potrebno je izdvojiti 6,8 miliona KM.

Vidovićeva je rekla da je Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske predviđeno povećanje plata od pet odsto za 2.759 radnika, za šta je potrebno izdvojiti iz budžeta 2,4 miliona KM.

"U ovo nisu uključeni sudije i tužioci, jer se njima plata utvrđuje prema posebnom zakonu", rekla je Vidovićeva i podsjetila da je njima plata povećana za 10 odsto od januara ove godine.

Vidovićeva je podsjetila da je ovo drugo ovogodišnje povećanje plata budžetskim korisnicima.

"Pored toga, uveden je i zdravstveni dodatak, koji se već isplaćuje iz Fonda zdravstveniog osiguranja Republike Srpske", podsjetila je Vidovićeva.

Vidovićeva je rekla da se plate budžetskim korisnicima povećavaju zbog rasta inflacije u odnosu na januar ove godine.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zaključio je današnji dio zasjedanja i nastavak sjednice zakazao sutra u 10.00 časova.

Sjednica će biti nastavljena objedinjenom skupštinskom raspravom o predloženom setu prijedloga zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima.