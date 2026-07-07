Bećirović reagovao na veto NSRS: "Imenovanje Komisije nije vanjska politika, sve ide na Ustavni sud BiH"

Denis Bećirović poručio je da odluka o Komisiji nije pitanje vanjske politike, te da će zbog veta u NSRS-u pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom BiH.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Narodna skupština Republike Srpske podržala je na posebnoj sjednici veto članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na Odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Odmah nakon glasanja u Banjaluci, oštrom reakcijom oglasio se predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, poručivši da NSRS uopšte nema ustavnu nadležnost da odlučuje o ovom pitanju.

Iz Bećirovićevog kabineta je zvanično saopšteno da odluka NSRS-a nema pravno utemeljenje, te je najavljeno da će cijeli slučaj svoj epilog dobiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

U saopštenju se pojašnjava hronologija donošenja odluka unutar državnog vrha. Bećirović podsjeća da je originalna odluka o promjenama unutar ove komisije, koja podrazumijeva i vraćanje stranih članova u njen sastav, donesena još u januaru, a zvanično potvrđena u februaru ove godine. Shodno tome, Predsjedništvo BiH je 29. juna, prateći propisane procedure, donijelo i formalnu Odluku o imenovanju članova Komisije.

Prema Bećirovićevom tumačenju, Željka Cvijanović nije imala ustavno pravo da pokrene mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa u ovom slučaju:

Pravni karakter akta: Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika predstavlja opšti normativni akt.

Vanjska politika: Ovaj dokument ne predstavlja akt kojim Predsjedništvo BiH utvrđuje ili vodi vanjsku politiku zemlje.

Usklađenost sa Dejtonom: Akt je donesen u potpunom skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i važećim Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH smatra da je proglašavanje ove odluke destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske urađeno suprotno Ustavu BiH i Poslovniku o radu Predsjedništva. Zbog toga, kako navodi, glasanje u Narodnoj skupštini RS predstavlja prekoračenje ovlaštenja entitetskih institucija.

"U ovom konkretnom slučaju Narodna skupština RS nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta u smislu člana V/2.d) Ustava BiH. U konkretnom slučaju nije riječ o pitanju vanjske politike niti o bilo kojem drugom pitanju za koje Ustav BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH predviđaju takvu mogućnost odlučivanja Narodne skupštine RS", eksplicitno je poručio Denis Bećirović.

S obzirom na to da je NSRS uprkos upozorenjima potvrdila izjavu i veto Željke Cvijanović, Bećirović je potvrdio da će njegova naredna instanca biti Ustavni sud BiH, pred kojim će pokrenuti zvanični postupak za ocjenu ustavnosti odluke donesene u Banjaluci.