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Počela posebna sjednica NSRS: Poslanici odlučuju o vetu Željke Cvijanović

Počela posebna sjednica NSRS: Poslanici odlučuju o vetu Željke Cvijanović

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Banjaluci je počela 40. posebna sjednica NSRS na kojoj će se poslanici izjasniti o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

40. posebna sjednica NSRS.JPG Izvor: NSRS

Poslanici će razmatrati Prijedlog odluke o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske po kojoj je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici Predsjedništva BiH 29. juna štetna po vitalne interese Republike Srpske.

U okviru ove sjednice, čiji je dnevni red usvojen, po hitnom postupku biće razmatran Prijedlog odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

Ovom deklaracijom se stremi vraćanju dejtonskih nadležnosti Srpskoj, kao i poništavanju niza nametnutih odluka visokih predstavnika.

Deklaracija je prijedlog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića u skladu sa inicijativom Asocijacije "Stvaraoci Srpske" i BORS-a.

Sjednici prisustvuju srpski član Predsjedništa BiH Željka Cvijanović i drugi funkcioneri Srpske.

Izvor: NSRS

Nakon ove biće održana 39. posebna sjednica.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje.

Ako Narodna skupština u skladu sa odredbama Ustava BiH dvotrećinskom većinom od 56 poslanika podrži veto srpskog člana Predsjedništva BiH, osporena odluka Predsjedništva BiH neće stupiti na snagu.

Ovaj ustavni mehanizam omogućava Republici Srpskoj da poništi odluke donesene preglasavanjem u Sarajevu koje su proglašene destruktivnim po njen vitalni nacionalni interes. 

(Srna)

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Tagovi

NSRS veto Željka Cvijanović

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