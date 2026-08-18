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Žena iz u Americi uplatila dolar, dobila 2 miliona: "Od dobitka na lutriji kupiću kuću u BiH"

Žena iz u Americi uplatila dolar, dobila 2 miliona: "Od dobitka na lutriji kupiću kuću u BiH"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Almasa Cajić iz Lina osvojila je 2 miliona dolara na Powerballu, a dio nagrade će da potroši na kupovinu kuće u BiH.

žena iz bih dobila dva miliona dolara na lutriji u sad Izvor: Massachusetts State Lottery

Zvaničnici Lutrije države Masačusets identifikovali su mještanku koja je osvojila 2 miliona dolara na Poverbolu (Powerball) istog dana kada je neko u Ilinoisu osvojio 1,04 milijarde dolara.

Almasa Cajić iz Lina kupila je dobitni listić u prodavnici u Istočnoj aveniji u Moldenu. Prodavnica će dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog listića, piše NBC Boston.

Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom listiću poklopilo sa prvih pet brojeva izvučenih prošle srijede, saopštili su zvaničnici lutrije. Doplatom opcije "Power Play" za dodatni 1 dolar, uspjela je da nagradu od 1 miliona pretvori u 2 miliona dolara. Da bi se osvojio glavni džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Poverbol broj moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.

Kupiće kuću u BiH

Ona je u četvrtak preuzela svoju nagradu od 2 miliona dolara (prije oporezivanja) u sjedištu Lutrije države Masačusets u Dorčesteru. Rekla je zvaničnicima lutrije da planira da iskoristi dobitak kako bi kupila jednu kuću u Masačusetsu, a drugu u Bosni.

Prošlonedjeljni džekpot od 1,04 milijarde dolara bio je osmi po veličini u istoriji Powerball-a.

(MONDO)

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Tagovi

lutrija dobitak SAD BiH

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