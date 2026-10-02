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Dodik: Prosječna plata u Srpskoj sredinom naredne godine 1.000 evra

Dodik: Prosječna plata u Srpskoj sredinom naredne godine 1.000 evra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Milorad Dodik najavio povećanje plata budžetskih korisnika, penzija i boračkog dodatka, uz prognozu da bi prosječna plata u Srpskoj sredinom naredne godine mogla dostići 1.000 evra.

Dodik obećao prosječnu platu od hiljadu evra Izvor: Screenshot

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da očekuje nastavak ekonomskog rasta Republike Srpske i najavio da bi prosječna plata sredinom naredne godine mogla dostići 1.000 evra.

Dodik je rekao da je u prvom tromjesečju naredne godine planirano povećanje plata budžetskim korisnicima od osam do 10 odsto, dok bi penzije trebalo da budu veće najmanje sedam odsto, a borački dodatak 10 odsto.

Planiran BDP od 21,5 milijardi KM

Prema njegovim riječima, planirani BDP Republike Srpske naredne godine iznosi oko 21,5 milijardi KM, dok bi za putnu infrastrukturu trebalo da bude izdvojeno više od 2,5 milijardi KM.

Dodik je rekao da je cilj vlasti očuvanje političke i bezbjednosne stabilnosti, uz nastavak ulaganja u ekonomiju, infrastrukturu i standard građana.

Najavio bolje odnose sa SAD i Evropom

Govoreći o međunarodnim odnosima, Dodik je naveo da očekuje bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i partnerima u Evropi, kao i nastavak saradnje sa Rusijom i Kinom.

Dodik je rekao da su depoziti u bankama u posljednjih osam mjeseci povećani za 1,6 milijardi KM, od čega se, prema njegovim riječima, 600 do 700 miliona KM odnosi na štednju građana.

Očekuje ekonomski rast od tri odsto

Istakao je da očekuje ekonomski rast od oko tri odsto, uz nastavak ulaganja i mjere usmjerene na povećanje plata, penzija i boračkih primanja.

Dodikove navode o budućim povećanjima treba posmatrati kao najave i planove, a njihova realizacija zavisi od odluka institucija i budžetskih mogućnosti.

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