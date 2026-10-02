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Letjeli stolice i letve: Detalji masovne tuče u centru Sarajeva, obračun počeo napadom na konobara

Letjeli stolice i letve: Detalji masovne tuče u centru Sarajeva, obračun počeo napadom na konobara

Autor Dušan Volaš
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U centru Sarajeva juče poslijepodne došlo je do masovne tuče u kojoj su korišćene barske stolice i letve, a sukob u kojem je učestvovalo šest osoba započeo je napadom na konobara koji je lakše povrijeđen.

Detalji masovne tuče u centru Sarajeva Izvor: Screenshot

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, incident u Ulici Zelenih beretki prijavljen je u 16.42 časova. Po dolasku patrole na lice mjesta, akteri sukoba su se već razbježali, a zatečen je samo napadnuti konobar. On je odmah upućen na ljekarski pregled, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Policija je obavila uviđaj i saslušala prisutne svjedoke nemilog događaja.

"Operativnim radom došlo se do podataka da su se u ovom incidentu sukobila dva muškarca s jedne i četiri muškarca s druge strane", rečeno je iz sarajevske policije.

Na video-snimcima sa lica mjesta, koje je objavio Klix,  vidi se brutalnost obračuna u kojem su učesnici jedni na druge nasrtali inventarom kafića i drvenim letvama. Na kraju snimka, dok se akteri udaljavaju, čuje se kako jedan od njih prijeti prisutnima vičući: "Eto me za 10 minuta. Svi ćete na**bati." Ipak, prijetnja nije ostvarena jer su policijske ekipe ubrzo stigle na teren.

Policijski službenici nastavljaju rad na identifikaciji svih učesnika i rasvjetljavanju okolnosti ovog incidenta. Nadležno tužilaštvo će zvanično okvalifikovati djelo tek nakon što policija utvrdi sve detalje i prikupi potrebne dokaze.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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