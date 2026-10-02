Oprema isporučena, testovi uspješni: CIK saopštila da je sve spremno za primjenu novih tehnologija na izborima

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je danas da su se stekli tehnički uslovi za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opšte izbore.

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Projektni menadžer Privremene jedinica za implementaciju projekta uvođenja novih izbornih tehnologija Nermin Lapandić rekao je na sjednici da je biometrijski sistem prošao testiranje na uzorku većem od 6.000 birača, uz više od 97 odsto uspješne autentifikacije, dok otisci prsta nisu preneseni u uređaj.

On je dodao da su skeneri, takođe, prošli višefazno testiranje i nezavisnu verifikaciju, te su potvrđeni ključni zahtjevi kada je riječ o tačnosti čitanja i interpretacije glasačkih listića od 99,9 odsto.

Lapandić je istakao da je sva oprema, glasački listići i ostali neosjetljivi materijal dostavljen svim opštinskim i gradskim izbornim komisijama, dok će ostatak rezervne opreme biti dopremljen danas.

"Ključne tehničke i operativne komponente su implementirane, testirane i u završnoj fazi operativne primjene. Nisu utvrđene prepreke tehničke prirode koje bi onemogućavale primjenu izbornih tehnologija", naglasio je Lapandić.

Opšti izbori u BiH biće održani u nedjelju, 4. oktobra. U centralnom biračkom spisku upisano je 3.408.517 birača.