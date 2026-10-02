Teška nesreća na auto-putu prema Beogradu: Preživio lančani sudar, izašao na put, pa ga pokosio kamion

U stravičnoj nesreći kod Batajnice poginuo je državljanin Slovačke kada ga je, dok je na kolovozu skupljao dijelove svog auta nakon lančanog sudara, udario retrovizor kamiona koji je naišao iz suprotnog smjera.

Izvor: rts/printscreen

Jedna osoba nastradala je u teškojsaobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu ka Beogradu, na deonici između petlji Banovci i Batajnica.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 6.15 časova, na auto-putu u zoni u kojoj se izvode radovi, a prvo je došlo do sudara tri automobila.

Automobil marke "bmw", kojim je upravljao državljanin Slovačke, prednjim delom udario je u zadnji dio drugog vozila marke "bmw", koji je nakon udara odbačen na "dačiju daster". Međutim, nesreća u kojoj je nastradala osoba se dogodila neposredno nakon prvog sudara.

Vozač vozila "bmw" koji je prvi udario u drugo vozilo izašao je iz automobila kako bi sa kolovoza pokupio dijelove koji su nakon sudara ostali na putu. U tom trenutku, iz saobraćajne trake namijenjene vozilima koja su se kretala iz suprotnog smjera naišao je kamion.

Kako se saznaje, lijevi retrovizor kamiona udario je muškarca u predjelu glave, usmrtivši ga na licu mjesta. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta, ali muškarcu nije bilo spasa. Ljekari su oko 6.30 časova mogli samo da konstatuju njegovu smrt.

Policija je izašla na lice mjesta i obavila uviđaj, a saobraćaj je zbog nesreće otežan. U smjeru ka Beogradu vozila kreću zaustavnom trakom, dok se u smjeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija lijevom saobraćajnom trakom.

Istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

(Telegraf/MONDO)