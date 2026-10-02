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Policija o uzrocima požara kod Goražda: Eksplozija dovela do samozapaljenja, vatra nije podmetnuta

Policija o uzrocima požara kod Goražda: Eksplozija dovela do samozapaljenja, vatra nije podmetnuta

Autor Dušan Volaš
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Požar na divljoj deponiji Šišeta kod Goražda, zbog kojeg se nastava u školama odvija onlajn, nije podmetnut, već ga je izazvala eksplozija, nakon čega je uslijedilo samozapaljenje otpada, saopšteno je iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona.

Policija o uzrocima požara kod Goražda: Eksplozija dovela do samozapaljenja Izvor: Vatrogasna jedinica Istočno Sarajevo

Kako navode iz kantonalnog MUP-a, Policijskoj stanici Goražde je 30. septembra u 14.00 časova prijavljeno da je na lokalitetu divlje deponije izbio požar. Policijski službenici su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Goražde, odmah sproveli potrebne istražne mjere i radnje, koje su uključivale i uzimanje izjava od više svjedoka i očevidaca.

"Prema dosadašnjim saznanjima, istragom je utvrđeno da je na navedenoj lokaciji došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedilo samozapaljenje otpadnog materijala", precizira se u saopštenju policije, čime su zvanično demantovane informacije i spekulacije u javnosti da je požar na ovoj lokaciji namjerno podmetnut.

Iz policije za sada nisu precizirali šta je tačan uzrok eksplozije koja je prethodila požaru, ali su uputili jasan apel građanima i političkim subjektima da se suzdrže od iznošenja netačnih i neprovjerenih informacija u vezi sa ovim događajem.

Ekološke posljedice požara su i dalje prisutne. Zbog gustog dima koji se širi sa požarišta u Šišetima, vazduh u Goraždu je jako zagađen, a nadležne institucije su iz predostrožnosti donijele odluku da se nastava u osnovnim i srednjim školama do daljeg odvija onlajn.

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Goražde požar

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