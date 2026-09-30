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Borba sa vatrom na Čvrsnici: Požar se širi pod zemljom, u gašenje uključeni i helikopteri

Borba sa vatrom na Čvrsnici: Požar se širi pod zemljom, u gašenje uključeni i helikopteri

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Na požarištu na Čvrsnici ekipe i dalje intenzivno rade na saniranju preostalih žarišta i sprečavanju njihovog ponovnog aktiviranja, saopštila je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

čvrsnica požar Izvor: Facebook/Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ

Poseban problem predstavlja podzemno širenje požara kroz korijenje i žile, zbog čega pojedina žarišta nisu vidljiva na površini.

"Vatra se može neprimijetno širiti pod zemljom, a potom izbiti i dvadesetak metara dalje od mjesta na kojem je prethodno uočena. Zbog toga ekipe na terenu kontinuirano prosijecaju i iskopavaju zahvaćene žile i korijenje, te gase žarišta do kojih je moguće fizički doći", dodaje se u saopštenju.

S obzirom na izostanak značajnijih padavina, u gašenje i natapanje terena uključeni su i helikopteri. Oni djeluju na područjima na kojima se uoči dim s ciljem dodatnog smanjenja opasnosti od ponovnog izbijanja požara.

Ekipe na terenu i dalje ulažu maksimalne napore kako bi požarište bilo u potpunosti sanirano i stavljeno pod kontrolu.

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