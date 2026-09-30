Polovnjaci skuplji i do 20 odsto: Od 1. aprila rampa za vozila starija od 12 godina

Bosna i Hercegovina od 1. aprila naredne godine zabranjuje uvoz polovnih putničkih automobila koji ne ispunjavaju "Evro 6" standard, čime će se onemogućiti uvoz vozila starijih od 12 godina, saopšteno je iz nadležnog državnog ministarstva.

Izvor: Shuttershtock

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je niz promjena koje bi trebalo da modernizuju sistem registracije vozila i podignu standarde pri uvozu polovnjaka. Prema novom prijedlogu, putnička vozila će ubuduće morati ispunjavati najmanje "Evro 6" emisioni standard, dok će za teretna vozila važiti minimum "Evro 5" standard.

Nove mjere znače da na bh. tržište dolaze mlađa, ekološki prihvatljivija i bezbjednija vozila, ali uz znatno viši prag ulazne cijene. S obzirom na to da je primjena "Evro 6" standarda počela 2015. godine, procjene su da će polovna vozila poskupjeti za 10 do 20 odsto.

Iz nadležnog ministarstva navode da Bosna i Hercegovina sa prosjekom starosti vozila od 17,5 godina ima najstariji vozni park u Evropi.

Iako saobraćajni stručnjaci pozdravljaju podmlađivanje voznog parka, upozoravaju da ova mjera ne mora nužno značiti i automatsko poboljšanje stanja na putevima.

"Mi smo imali uviđajem saobraćajnih nezgoda slučajeva i vozila od dvije do tri godine starosti da su im otkazali sistemi za kočenje i zaustavljanje. Tako da ni u kom slučaju mi podizanjem norme nećemo značajno uticati na bezbjednost saobraćaja ili na tehničku ispravnost", ističe stručnjak za bezbjednost saobraćaja Milenko Jaćimović, piše BHRT.

Najavljeno podizanje standarda podijelilo je i građane, dok ekonomisti upozoravaju na dodatne finansijske udare.

"Meni najviše kao ekonomistu smeta da se bavimo administriranjem koje poskupljuje građana, a ne radimo ništa da građani mogu imati veće plate i da si mogu priuštiti i nove automobile. Danas ko ne bi kupio novi kineski automobil kada bi imao pare za to", smatra ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Kupci koji planiraju nabavku starijih i povoljnijih polovnih automobila na raspolaganju imaju još šest mjeseci da to učine po važećim pravilima, prije nego što 1. aprila naredne godine novi propisi stupe na snagu.