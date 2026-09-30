Za majčinstvo nikad nije kasno: Sve više žena u Srpskoj prvo dijete rađa nakon 40. godine

Da roditeljstvo ne poznaje godine i da za majčinstvo, kako pokazuju statistički podaci, nikada nije kasno, svjedoče i primjeri žena u Republici Srpskoj koje su se prvi put ostvarile u ulozi majke u četrdesetim, pa čak i pedesetim godinama života.

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Podaci pokazuju i da se starosna granica za rađanje prvog djeteta u Republici Srpskoj posljednjih godina pomjera.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u Republici Srpskoj tokom 2025. godine iznosila je 28,3 godine, što je za 0,1 godinu više nego 2024. godine.

"Poređenja radi, prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta 2016. godine bila je 26,9 godina. To znači da je za samo jednu deceniju prosječna starost majke prilikom rođenja prvog djeteta porasla za 1,4 godine. Višegodišnji statistički podaci ukazuju na trend odlaganja roditeljstva, odnosno na to da se prosječna starost majki prilikom rađanja iz godine u godinu povećava", objavio je Zavod.

Naveli su i da je tokom 2025. godine u porodilištima širom Republike Srpske rođeno 8.825 živorođene djece, među kojima je bilo 3.876 prvorođenih beba.

Najveći broj žena koje su se prvi put ostvarile kao majke pripadao je starosnoj grupi od 25 do 29 godina, a potom grupi od 30 do 34 godine.

U čak 93,4 odsto slučajeva, žene koje su tokom 2025. godine prvi put postale majke bile su u svojim dvadesetim ili tridesetim godinama.

Ipak, statistika bilježi i sve više slučajeva majki koje prvo dijete dobijaju u četrdesetim, pa čak i pedesetim godinama, što dodatno potvrđuje da se obrasci vezani za roditeljstvo mijenjaju i da se odluka o osnivanju porodice sve češće odlaže za kasnije životno doba.

(Mondo)