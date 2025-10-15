logo
Demografski sunovrat: Nikada manje rođenih u Republici Srpskoj

Demografski sunovrat: Nikada manje rođenih u Republici Srpskoj

Autor Brankica Spasenić
0

Kretanje stanovništva u Republici Srpskoj u ovoj godini pokazuje poraznu statistiku, a prema posljednjim podacima za drugo tromjesečje 2025. godine, zabilježen je najmani broj rođenih.

nikad manje rođenih u republici srpskoj Izvor: Ju1978/Shutterstock

Prema podacim Zavoda za statistiku RS, u Republici Srpskoj je u drugom tromjesečju 2025. godine (april, maj, jun) registrovano 1.812 rođenih i 3.394 umrlih i to je najlošiji tromjesečni period kada su u pitanju ovi podaci.

“Broj živorođenih je manji za 5,2 odsto u odnosu na drugo tromjesečje 2024. godine, dok je broj umrlih veći za 6,6 odsto u odnosu na uporedni period lani”, naveli su iz Zavoda za statistiku RS.

Mondo je analizirao broj novorođenčadi u posljednjih deset godina i ovogodišnje brojke su najlošije.

U prvih šest mjeseci 2025. godine rođeno je 3.681 dijete, u istom periodu lani i 2023. godine blizu 4.000, a od tada do 2015. godine u prvom polugodištu se rađalo između 4.300 i 4.200 beba.

