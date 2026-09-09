Zabrinjavajući demografski trendovi: Za šest mjeseci umrlo skoro 6.000 ljudi više nego što je rođeno

U BiH je u prvih šest mjeseci 2026. rođeno 11.265 djece, dok je preminulo 17.022 ljudi, pa je prirodni priraštaj -5.757.

Izvor: Shutterstock

Prema najnovijim zvaničnim statističkim podacima entitetskih zavoda za statistiku, Bosna i Hercegovina nastavlja se suočavati sa demografskim izazovima i izraženim negativnim prirodnim priraštajem. U prvoj polovini 2026. godine, u periodu od januara do juna, u cijeloj Bosni i Hercegovini zabilježen je negativan prirodni priraštaj od čak -5.757 osoba.

Federacija BiH: Pad prirodnog priraštaja za više od 2.400 osoba

Prema mjesečnim rezultatima Federalnog zavoda za statistiku, u prvih šest mjeseci 2026. godine u Federaciji BiH rođeno je 7.392 djece, dok je u istom periodu preminulo 9.800 osoba, što daje prirodni priraštaj od -2.408.

Najveći negativni priraštaj zabilježen je u januaru (-600), dok je najpovoljniji mjesec bio juni sa prirodnim priraštajem od -225. U ovom periodu zabilježeno je i 38 smrtnih slučajeva dojenčadi. Tokom prvih šest mjeseci u FBiH su sklopljena 3.869 braka, dok je zabilježeno 598 razvoda.

Republika Srpska: Izraženiji negativni prirodni priraštaj

Podaci Republičkog zavoda za statistiku RS za prva dva tromjesečja 2026. godine pokazuju još izraženiji jaz između broja rođenih i umrlih. U Republici Srpskoj je u prvih šest mjeseci registrovana 3.873 živorođena djeteta i 7.222 umrle osobe, što daje prirodni priraštaj od -3.349.

U drugom tromjesečju zabilježen je blagi rast broja rođenih (1.941) u odnosu na prvo tromjesečje (1.932), kao i pad broja umrlih sa 3.871 na 3.351. Na polju bračnosti, u RS je zabilježeno značajno povećanje sklopljenih brakova u drugom kvartalu (1.317 u odnosu na 531 u prvom), čime je ukupan broj vjenčanja dostigao 1.848, uz ukupno 251 razveden brak u prvoj polovini godine.

Kada se podaci spoje na nivou cijele države za prvih šest mjeseci 2026. godine, u Bosni i Hercegovini je ukupno rođeno 11.265 djece (7.392 u FBiH i 3.873 u RS), dok je preminulo 17.022 stanovnika (9.800 u FBiH i 7.222 u RS).

U istom periodu na nivou BiH sklopljeno je ukupno 5.717 brakova (3.869 u FBiH i 1.848 u RS), dok je zabilježeno 849 razvoda (598 u FBiH i 251 u RS). Prema zvaničnim podacima, 2001. godine u Srpskoj ukupno rođeno 13.699 djece, a iste godine je umrlo 13.434 lica, pa je te godine posljednji put prirodni priraštaj bio pozitivan (265). Prošle godine u Srpskoj je rođeno 8.825 do je broj umrlih iznosio 13.904. U 2025. godini u FBiH je rođeno 15.387 djece, dok je u istom periodu umrla 20.541 osoba

Statistički pokazatelji jasno ukazuju na nastavak nepovoljnih demografskih kretanja u oba entiteta.