Nestabilne cijene sirove nafte mogle bi da izazovu lančanu reakciju

Aleksandar Ljuboja upozorava na moguća poskupljenja transporta, petrohemije i poljoprivredne proizvodnje ako cijene nafte ostanu visoke.

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Direktor Područne privredne komore Banjaluka Aleksandar Ljuboja izjavio je da se može očekivati povećanje cijena ako ne dođe do stabilizacije cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, a to bi dovelo i do lančane reakcije nepovoljne za industriju.

Ljuboja je naglasio da uskoro počinje sezona grijanja što će izazvati dodatne nedostatke.

"To znači da će ponuda i potražnja diktirati cijenu i za sada izgledi nisu pozitivni", rekao je Ljuboja novinarima u Banjaluci.

Ukoliko cijene nafte ostanu na trenutnom nivou, Ljuboja je naveo da će doći do poskupljenja transporta i povećanja troškova u petrohemijskoj industriji.

"Sa druge strane najviše brine povećanje troškova u poljoprivredoj proizvodnji. Posljednje analize govore koliko je poskupjelo gorivo samo u SAD, koje su najveći proizvođač pojedinih prehrambenih proizvoda, od žitarica do mesa", naglasio je Ljuboja.

Tako će, dodao je, za hektar svake zasijane površine biti povećani troškova samo za gorivo od 1.000 do 1.500 dolara.