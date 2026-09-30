Podrška Tropic Maloprodaje Banci humanog mlijeka i majkama donorkama

Za prijevremeno rođene i teško bolesne bebe, prvi dani života često donose izazove koje je teško i zamisliti.

Izvor: Tropic/Promo

U situacijama kada ishranu nije moguće obezbijediti majčinim mlijekom, donirano humano mlijeko može imati izuzetno važnu ulogu u ishrani, oporavku i daljem razvoju novorođenčadi.

Upravo sa tim ciljem u okviru Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske osnovana je Banka humanog mlijeka, prva i jedina takva banka u Bosni i Hercegovini. Od početka njenog rada prikupljeno je 259 litara humanog mlijeka, zahvaljujući 41 majci donorki, dok su doniranim mlijekom liječena 93 životno ugrožena novorođenčeta.

Prijevremeno rođene bebe posebno su osjetljive zbog nezrelosti organskih sistema i veoma malih energetskih zaliha. Prema informacijama Banke, u situacijama kada je bebama potrebno donirano humano mlijeko, ono doprinosi smanjenju rizika od infekcija i pojedinih ozbiljnih komplikacija, podržava sazrijevanje probavnog sistema, rast i razvoj, kao i dugoročni neurološki napredak djeteta.

"Za prijevremeno rođene i teško bolesne bebe humano mlijeko ima izuzetan značaj, posebno onda kada mlijeko njihove majke nije dostupno. Ono doprinosi sazrijevanju probavnog sistema, smanjenju rizika od pojedinih ozbiljnih komplikacija i pravilnom rastu i razvoju djeteta. Zato je svaka majka koja se odluči da donira višak svog mlijeka dragocjen dio rada naše Banke i zahvalni smo im što svojom odlukom pomažu bebama kojima je takva podrška najpotrebnija," izjavila je dr Biljana Suzić, subspecijalista dječije ishrane i rukovodilac Banke humanog mlijeka.

Iza svakog prikupljenog mililitra stoji majka koja, nakon što njena beba dobije količinu mlijeka koja joj je potrebna, odluči da višak mlijeka koji ima donira Banci i na taj način pomogne drugom djetetu. Upravo su majke donorke najvažnija karika u radu Banke i razlog zbog kojeg pomoć može stići do beba kojima je u tim prvim danima najpotrebnija.

Želeći da podrži njihov doprinos i olakša period doniranja, kompanija Tropic Maloprodaja u aprilu tekuće godine pridružila se projektu kroz program podrške majkama donorkama. Svaka nova donorka dobija poklon paket dobrodošlice za majku i bebu, dok za svaka tri mjeseca doniranja kompanija obezbjeđuje i poklon bon u vrijednosti od 100 KM za kupovinu u Tropic i mojMarket trgovinama.

"Posebna vrijednost ovog projekta je u tome što majka koja ima višak mlijeka, nakon što njena beba dobije sve što joj je potrebno, može pomoći i drugom djetetu kojem je humano mlijeko od izuzetnog značaja. Željeli smo da podržimo upravo te žene i da im na konkretan način pokažemo zahvalnost za vrijeme, trud i njihovu humanost. Poklon koji im obezbjeđujemo mali je znak pažnje u odnosu na vrijednost njihovog doprinosa, ali vjerujemo da je važno da znaju da se taj doprinos vidi i cijeni," izjavila je Aleksandra Marković, PR Tropic Maloprodaje.

Banka humanog mlijeka od jula 2026. godine članica je Evropske asocijacije banaka humanog mlijeka, što predstavlja još jedan važan korak u njenom razvoju i povezivanju sa evropskom praksom u ovoj oblasti. Podrška majkama donorkama istovremeno je i prilika da se dodatno govori o značaju humanog mlijeka, radu Banke i važnosti svake žene koja ima mogućnost da svojim viškom mlijeka pomogne. Jer iza svake donacije stoji mnogo više od samog mlijeka. Stoji odluka jedne majke da ono što može podijeliti pretvori u dragocjenu podršku drugoj bebi.

(Promo)