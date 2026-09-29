Sigurnija granica: Ambasada SAD predala Graničnoj policiji BiH patrolni čamac

Ambasada SAD u BiH predala je Graničnoj policiji BiH novoobnovljeni patrolni čamac u Neumu, s ciljem jačanja borbe protiv prijetnji bezbjednosti granice.

Izvor: Twitter/Ambasada SAD

"Ova važna pomoć, koju finansira Stejt department, a realizuje Program za međunarodnu obuku i asistenciju u krivičnim istraživanjima (ICITAP), dodatno jača naše partnerstvo u borbi protiv transnacionalnog kriminala, terorizma i prijetnji bezbjednosti granice", saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

United States Embassy in BiH is proud to hand over a newly repaired Border Police patrol vessel in Neum! This vital assistance, funded by@StateDeptCTand delivered by ICITAP strengthens our partnership to combat transnational crime, terrorism, and border security threats.…pic.twitter.com/nDHpIQysKx — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)September 29, 2026

Nova oprema dodatno će unaprijediti sposobnosti Granične policije BiH u nadzoru morskog područja i odgovoru na bezbjednosne izazove.

(Srna)