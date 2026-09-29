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Sigurnija granica: Ambasada SAD predala Graničnoj policiji BiH patrolni čamac

Sigurnija granica: Ambasada SAD predala Graničnoj policiji BiH patrolni čamac

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ambasada SAD u BiH predala je Graničnoj policiji BiH novoobnovljeni patrolni čamac u Neumu, s ciljem jačanja borbe protiv prijetnji bezbjednosti granice.

Ambasada SAD predala Graničnoj policiji BiH patrolni čamac Izvor: Twitter/Ambasada SAD

"Ova važna pomoć, koju finansira Stejt department, a realizuje Program za međunarodnu obuku i asistenciju u krivičnim istraživanjima (ICITAP), dodatno jača naše partnerstvo u borbi protiv transnacionalnog kriminala, terorizma i prijetnji bezbjednosti granice", saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

Nova oprema dodatno će unaprijediti sposobnosti Granične policije BiH u nadzoru morskog područja i odgovoru na bezbjednosne izazove. 

(Srna)

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Tagovi

Ambasada SAD Granična policija BiH

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