Vrijednost oko 31 milion dolara: Paketi kokaina kao dokaznog materijala zamijenjeni brašnom

Oko 40 kilograma kokaina koji je čuvan kao dokazni materijal u velikom slučaju trgovine drogom zamijenjena je brašnom u arhivi sa dokazima na Fidžiju, saopštila je policija.

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Istraga je započeta nakon što je 15. septembra otkriveno da je iz prostorije za čuvanje dokaznog materijala nestalo sedam od ukupno 39 pakovanja kokaina, dok su preostala 32 pakovanja bila napunjena brašnom.

Policija navodi da su forenzička ispitivanja preostale droge potvrdila da je dokazni materijal bio predmet neovlaštenih izmjena i dodaje da će ispitati lice zaduženo za čuvanje materijala, za koje se navodi da se nalazi u inostranstvu.

Prema navodima medija, količina kokaina ukradena iz Višeg suda u Suvi je vrijednosti oko 31 milion dolara na crnom tržištu.

Mediji su dodali da je kokain zaplijenjen od državljanina Fidžija i Kanade Džošue Aziza Rahmana 2019. godine, i čuvan je u sudu kao dokazni materijal od uložene žalbe na prvostenepu presudu iz 2021. godine.

(Mondo)