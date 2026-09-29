Uhapšeno pet muškaraca u Gradišci: Osumnjičeni za obljubu dvije maloljetnice

U Gradišci je uhapšeno pet muškaraca, među kojima su dvojica maloljetnika, zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Petorica muškaraca, među kojima su dvojica maloljetnika, uhapšena su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice na području Gradiške, saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a potom i tri punoljetna muškarca.

Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, gdje je u toku njihovo saslušanje.

Nakon saslušanja tužilac će odlučiti o daljim mjerama i radnjama u ovom predmetu, kao i o tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.

Istragu zajedno vode Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i Policijska uprava Gradiška.

Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite maloljetnih žrtava, iz Policijske uprave Gradiška nisu mogli da saopšte više informacija.