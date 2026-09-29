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Fordom sletio sa puta: U teškoj nesreći kod Gradiške poginuo vozač

Fordom sletio sa puta: U teškoj nesreći kod Gradiške poginuo vozač

Autor Mihajlo Popović
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vrbaška kod Gradiške poginuo je vozač "forda".

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nesreća se dogodila jutros u 5.45, kada je automobil “ford” kojim je upravljao R.N. iz Gradiške sletio sa kolovoza.

Vozač je, kako je saopštila policija, nastradao na licu mjesta.

Uviđaj su obavili policijski službenici PU Gradiška, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, piše Srpskainfo.

Policijska uprava Gradiška podsjeća sve vozače i druge učesnike u saobraćaju da se poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa doprinosi bezbjednost svih učesnika.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Gradiška

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