Akcija policije u Novom Gradu: Uhapšena žena zbog krađe 10.000 evra i Banjalučanin zbog krađe zlata

Policija u Novom Gradu uhapsila je ženu inicijala A.F. iz ove opštine zbog sumnje da je iz jedne kuće ukrala 10.000 evra, te Banjalučanina V.M. osumnjičenog za krađu zlatnog nakita iz stana, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

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Oba hapšenja izvršili su policijski službenici Policijske stanice Novi Grad 25. septembra, radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela protiv imovine.

Osumnjičena A.F. tereti se za krivično djelo "Teška krađa", a ukradeni novac je brzo pronađen.

"Navedeno lice se sumnjiči da je prethodnog dana iz kuće u Novom Gradu otuđilo novac u iznosu od 10.000 evra. Otuđeni novac je pronađen i vraćen vlasniku, a u toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičene A.F. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo ’Teška krađa’", navodi se u saopštenju Policijske uprave Prijedor.

Istog dana, policija je uhapsila i V.M. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Krađa".

"Navedeno lice se tereti da je u proteklih mjesec dana iz stana u Novom Gradu otuđilo zlatni nakit ukupne vrijednosti oko 2.000 KM", precizirali su iz policije.

Nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biće dostavljen izvještaj i protiv osumnjičenog V.M. za počinjeno krivično djelo "Krađa".