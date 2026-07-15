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Nastavak akcije "Cilj": U Prijedoru i Novom Gradu uhapšene još četiri osobe zbog nezakonitog izdavanja vozačkih dozvola

Nastavak akcije "Cilj": U Prijedoru i Novom Gradu uhapšene još četiri osobe zbog nezakonitog izdavanja vozačkih dozvola

Autor Nikolina Damjanić
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Policija je u nastavku akcije "Cilj" uhapsila još četiri osobe na području Prijedora i Novog Grada zbog sumnje da su zloupotrebama omogućavale nezakonito sticanje prava na upravljanje motornim vozilima.

MUP Srpske uhapsio još četiri osobe u akciji "Cilj" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u nastavku operativne akcije "Cilj" uhapsili su danas četiri osobe na području Prijedora i Novog Grada zbog sumnje da su zloupotrebama omogućavali nezakonito sticanje prava na upravljanje motornim vozilima.

Iz MUP-a Srpske saopšteno je da se uhapšeni B.K. i M.K. sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali kandidatima sticanje prava na upravljanje vozilom, dok se B.G. i D.S. terete da su izdavali ljekarska uvjerenja i potvrde o završenoj obuci iz prve pomoći suprotno propisima, radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Akcija "Cilj" usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, trgovina uticajem, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, kao i falsifikovanje ili uništenje službene isprave.

Nakon kompletiranja predmeta, Republičkom javnom tužilaštvu – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Podsjećamo, u okviru akcije "Cilj" ranije su uhapšeni vlasnik auto-škole "Cilj" iz Prijedora Milenko Nedimović, vlasnica auto-škole "Volan" iz Novog Grada Tanja Tomčić, sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Srpske Slobodana Rodić, kao i članovi prijedorske komisije Milan Stojaković, Mladen Kulundžija, Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Istragom je, kako je ranije saopšteno iz MUP-a, utvrđena sumnja da su pojedini vlasnici auto-škola zajedno sa članovima ispitnih komisija duži period omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu.

Prema do sada prikupljenim dokazima, sumnja se da su desetine osoba na taj način stekle pravo na upravljanje motornim vozilom, među kojima je bilo i onih koji nisu ispunjavali opšte zdravstvene uslove, nisu posjedovali potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za pojedine se sumnja i da su bili nepismeni.

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Tagovi

MUP RS akcija hapšenje vozačke Novi Grad Prijedor auto škola

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