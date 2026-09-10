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Jak vjetar uzrokovao kvarove na mreži u Novom Gradu: Porušeni stubovi na dalekovodu

Jak vjetar uzrokovao kvarove na mreži u Novom Gradu: Porušeni stubovi na dalekovodu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Jak vjetar u Novom Gradu prouzrokovao je više kvarova na elektrodistributivnoj mreži, a na dalekovodu Dobrljin porušeno je nekoliko stubova.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jak vjetar u Novom Gradu prouzrokovao je više kvarova na elektrodistributivnoj mreži, a građani nisu prijavili štetu.

U Civilnoj zaštiti u Novom Gradu Srni je rečeno da je intenzitet padavina na području ove lokalne zajednice juče bio različit, te da je u naseljima nizvodno od Novog Grada bilo grada.

Prema mjerenjima u meteorološkoj stanici, palo je 15 litara kiše po metru kvadratnom, ali su u većini seoskih naselja padavine bile obilnije.

U terenskoj jedinici "Elektrokrajine" u Novom Gradu rečeno je da je vjetar prouzrokovao više kvarova na elektrodistributivnoj mreži.

Kako su objasnili, juče su otklonjeni kvarovi na dalekovodu Dobrljin gdje je bilo porušeno nekoliko stubova.

Ekipe danas nastavljaju sa sancijom kvarova na niskonaponskoj mreži.

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