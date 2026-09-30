Eksplozija kod Donjeg Vakufa: Demineri spasili teško povrijeđenog muškarca

Pripadnici Deminerskog bataljona OS BiH spasili su teško povrijeđenog civila kojem su pružili prvu pomoć nakon detonacije za sada nepoznatog eksplozivnog sredstva u blizini naselja Sultanovići kod Donjeg Vakufa.

Izvor: BHMAC

Incident se dogodio oko 13 časova u blizini deminerskog radilišta "TI Sultanovići 4", ali, prema dostupnim informacijama, izvan samog radilišta i područja koje je prethodno označeno kao minski sumnjivo. Prema informacijama Ministarstva odbrane BiH, povrijeđeni muškarac u trenutku nesreće izvodio je radove na čišćenju terena.

Pripadnici Deminerskog bataljona, koji su se nalazili na obližnjem radilištu, čuli su detonaciju, odmah obustavili aktivnosti i uputili se prema mjestu događaja. Povrijeđenog muškarca pronašli su pored puta, a medicinski tehničar iz sastava manuelnog deminerskog tima odmah mu je ukazao prvu pomoć i uspio da zaustavi obilno krvarenje.

Nakon ukazane pomoći, povrijeđeni je sanitetskim vozilom Oružanih snaga BiH prevezen do bolnice u Bugojnu. Odmah potom je, radi nastavka neophodnog liječenja, drugim sanitetskim vozilom upućen u bolnicu u Travniku, prenose sarajevski mediji.

Iz Ministarstva odbrane BiH povrijeđenom su poželjeli brz oporavak, te uputili apel građanima da budu izuzetno oprezni prilikom izvođenja bilo kakvih radova u blizini minski sumnjivih područja. Ministar odbrane zahvalio je pripadnicima Oružanih snaga BiH na brzoj reakciji i pomoći građaninu, najavivši da će vojnici koji su učestvovali u spasavanju biti adekvatno nagrađeni.