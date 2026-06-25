Hitno prevezen u sarajevsku bolnicu: U eksploziji plina teško povrijeđen radnik zeničke željezare

U popodnevnim satima došlo je do nesreće u pogonu Energetika Nove Željezare Zenica u kojoj je jedan radnik zadobio teže povrede, rekao je Rašid Fetić, predsjednik Sindikata NŽZ.

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Radnik je zadobio opekotine leđa i nalazi se na Klinici za plastičnu historiju UKC Sarajevo.

"Prema našim informacijama nesreća se desila prilikom odvajanja plina, spajanja sa cisterne na cijevi, došlo je do oslobađanja pritiska i desila se eksplozija. Sve ovo se dešava baš u danu kada je održano ročište o stečaju Željezare.

Radnici na posao dolaze pod pritiskom i u neizvjesnosti su. Policija je dolazila, inspektori su bili, sve je ograđeno trakom i sutra ćemo imati više informacija jer će vjerovatno biti uviđaj", kazao je Fetić za Avaz.