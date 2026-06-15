"Nema povratka na posao dok se ne isplate plate": Zenički rudari pripremaju protestni kamp

Rudari Rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred pogona Stara jama zbog neisplaćenih plata, odakle su poručili da povratka na posao nema bez konkretnih poteza nadležnih.
Rudari kažu da im kasni plata za mart, april i maj, a naknada za topli obrok nije isplaćena još od marta.
U Domu Rudnika mrkog uglja Zenica već su pripremljeni ležajevi gdje će grupa rudara boraviti i spavati, javljaju federalni mediji.
Rudar Elvedin Alić ističe kako su radnici dovedeni na rub egzistencije, posebno jer je većina njih opterećena kreditnim obavezama koje ne mogu redovno izmirivati.
Trenutno u RMU Zenica radi oko 500 radnika, a ovaj broj se konstantno smanjuje zbog odlazaka u penziju.
Ispred kapije rudnika okupilo se i 27 radnika koji čekaju penzionisanje, čiji status je i dalje potpuno neriješen, iako su sredstva za njihovo zbrinjavanje navodno obezbijeđena.