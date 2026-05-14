© 2022 MONDO, Inc.

Zarobljeno 18 rudara zbog nestanka struje: Incident na jugu Srbije, traje akcija spašavanja

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Zbog nestanka struje, 18 rudara zarobljeno je od noćas u oknu rudnika "Trepča jug". Njihovo zdravstveno stanje je za sada stabilno i radi se na njihovom izvlačenju.

Zarobljeno 18 rudara u rudniku Trepča jug Izvor: YouTube/Screenshot/Kosovo Online

U oknima rudnika "Trepča jug" zarobljeno je 18 rudara zbog problema sa električnom energijom, prenosi Koha.

Predsjednik sindikata Ibrahim Jonuzi rekao je da je za sada stanje rudara koji su u oknu dobro, ali da bi se moglo pogoršati ako ostanu duže.

Direktor rudnika "Stari trg" Šićiri Sadiku potvrdio je da su rudari zarobljeni od 1:30 poslije ponoći.

"Većina je izašla. Trenutno je 18 rudara još unutra, ali radimo na pronalaženju alternativnog rešenja. 50 rudara je bilo unutra", rekao je Sadiku.

Dodao je da je zdravstveno stanje zarobljenih rudara stabilno.  

Rudnikom "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku.

(Telegraf/MONDO)

