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Radnik još u teškom stanju: Istražuje se uzrok eksplozije gasa u zeničkoj željezari

Radnik još u teškom stanju: Istražuje se uzrok eksplozije gasa u zeničkoj željezari

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Policija je započela uviđaj nakon eksplozije gasa u pogonu "Nove željezare Zenica", u kojoj su povrijeđena tri radnika, budući da iz bezbjednosnih razloga to do sada nije bilo moguće, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Istražuje se uzrok eksplozije gasa u zeničkoj željezari Izvor: Shutterstock

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu kažu da je povrijeđeni radnik i dalje u teškom stanju, da ima povredu kičme i velike opekotine, ali je svjestan i komunikativan, prenose federalni mediji.

U pogonu "Nove željezare Zenica" juče poslije podne došlo je do eksplozije gasa u kojoj je jedan radnik teško povrijeđen, a dva lakše.

Još nije poznat uzrok nesreće koja se dogodila u krugu fabrike tokom pretakanja gasa iz cisterne.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, lakše su povrijeđena lica M.M. iz Prijedora i N.A. iz Zenice, dok je teško povrijeđeni radnik iz Begovog Hana prebačen u Klinički centar u Sarajevu.

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Tagovi

Željezara Zenica eksplozija Zenica

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