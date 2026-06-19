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Vlada FBiH uvodi vanrednu upravu u Novu Željezaru Zenica, cilj ponovno pokretanje proizvodnje

Vlada FBiH uvodi vanrednu upravu u Novu Željezaru Zenica, cilj ponovno pokretanje proizvodnje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Vlada Federacije BiH pokrenula je postupak vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica radi očuvanja imovine, restrukturisanja i ponovnog pokretanja proizvodnje, a za vanrednog upravnika imenovana je Sena Šaranović.

Vanredna uprava u Novoj Željezari Zenica: Vlada FBiH pokreće restrukturisanje Izvor: Drone^Kamenjaš ©/youtube

Vlada Federacije BiH donijela je danas odluku o pokretanju postupka vanredne uprave u privrednom društvu "Nova Željezara Zenica" s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i sprovođenja plana restrukturisanja.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici na prijedlog federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave biće dostavljen Opštinskom sudu u Zenici, koji je nadležan za vođenje ovog postupka.

Vlada FBiH donijela je i rješenje o imenovanju Sene Šaranović, diplomiranog inženjera metalurgije, za vanrednog upravnika u privremenom režimu imenovanja.

Kako je navedeno, njen zadatak biće očuvanje poslovnog kontinuiteta društva, ponovno pokretanje proizvodnje, očuvanje vrijednosti imovine i realizacija plana restrukturisanja.ž

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Tagovi

Željezara Zenica vanredna uprava

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