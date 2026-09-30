"Šta reći, a ne zaplakati ili se nasmijati": Vlasniku u Zagrebu preko noći ukrali vrata sa "golfa" (FOTO)

Nevjerovatna krađa dogodila se u Zagrebu kada je vlasnik „golfa“ na parkingu zatekao svoj automobil bez zadnjih desnih vrata. Lopovi su odnijeli vrata i sredstva za čišćenje, dok su vrijednije stvari, poput dječjeg sjedišta, ostavili netaknute.

Izvor: Facebook/screenshot

Ova neobična situacija dogodila se na parkingu ispred jednog zagrebačkog supermarketa, a šokirani vlasnik je o svemu obavijestio korisnike društvenih mreža, prilažući i fotografiju automobila na kojem nedostaju vrata.

Ono što mu je posebno teško da objasni jeste činjenica da lopovi nisu dirali druge dijelove automobila, pa čak ni dječje sjedište, koje je znatno lakše odnijeti.

"Evo jedne tragikomične situacije. Samo da upozorim ekipu – nisu više sigurna ni vrata. Naime, neko nam je tokom noći ukrao zadnja desna vrata sa auta i kutiju sa sredstvima za čišćenje automobila. Razumio bih da su ukrali cio auto, ali samo vrata i tu kutiju baš mi i ne idu u glavu. Čak su ostavili i dječje sjedište, koje vjerovatno košta više nego sama vrata", napisao je vlasnik u svojoj Fejsbuk objavi, prenosi "Slobodna Dalmacija".

On je, uz dozu ironije, pohvalio "profesionalnost" kradljivaca, ističući da tokom skidanja vrata na automobilu nisu ostavili nijednu ogrebotinu.

"Eto, šta reći, a ne zaplakati ili se dobro nasmijati", zaključio je on.

Objava je brzo privukla pažnju korisnika, koji su pokušavali da pronađu logično objašnjenje za ovaj nesvakidašnji potez. Mnogi su se pitali kako je moguće da niko nije vidio ni čuo šta se dešava, te kako se nije oglasio alarm.

"Kao automehaničar sam svašta doživio, ali ovo ipak ne. Za to treba imati hrabrosti. Na parkingu razmontirati zadnja vrata i pobjeći", glasio je jedan od komentara.

Pojedini komentatori su pokušali da pronađu i logičan motiv za ovu bizarnu krađu.

"Neko će već danas preuzeti popravljenog 'golfa' koji je imao oštećenje na zadnjim desnim vratima, i to baš u toj boji", zaključio je jedan od korisnika.