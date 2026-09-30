Oštetili budžet za skoro 400.000 KM: Banjalučka firma prijavljena zbog utaje poreza

Banjalučka policija podnijela je danas Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu izvještaj protiv pravnog lica iz Banjaluke i odgovornog lica inicijala Z.D. iz Novog Grada zbog utaje poreza i oštećenja budžeta Republike Srpske i BiH za 396.093 KM.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Lice Z.D. i pravno lice osumnjičeni su da su od 1. januara do 31. avgusta 2023. godine izbjegli plaćanje poreskih obaveza shodno zakonima iz oblasti poreza Republike Srpske i BiH, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Oni nisu uredno vodili poslovne knjige, niti su sačinili finansijski izvještaj za 2023. godinu.

Postoje osnovi sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa i povreda obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

(Srna)