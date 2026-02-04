Buba Koreli osuđen zbog utaje poreza: Državi morao uplatiti 115.642 KM

Sarajevski reper oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642 KM.

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK) saopštio je da je sarajevski reper Buba Koreli priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM uplatio na račun Poreske uprave.

POSKOK je potvrdio optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, te prihvatio sporazum o priznanju krivnje.

Međutim, tužilaštvo je za njega tražilo i zatvorsku kaznu zbog toga što je Koreli i ranije činio krivična djela.

Sud ga je, stoga, osudio na osam mjeseci zatvora, koju može otkupiti za 24.000 KM, prema aktuelnom zakonu u Bosni i Hercegovini koji omogućava da se zatvorske kazne do godinu dana otkupe u vrijednosti od 100 KM po danu, prenosi Klix.

"Optuženi se tereti da je u vremenskom periodu od 1. januara 2017. do 31. marta 2022. godine, kao poreski obveznik svjesno i s htijenjem, izbjegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji BiH, ne dajući zahtijevane podatake o svojim stečenim oporezivim prihodima", navedeno je.

Optuženom je u cjelosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim djelom na način da je optuženi, kao porezni obveznik, svoj glavni poreski dug nadoknadio u cjelosti prema Poreskoj upravi FBiH.