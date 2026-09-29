Vodostaj Drave na istorijski najnižem nivou

Vodostaj Drave kod Osijeka dostigao je istorijski najniži nivo, prenose hrvatski mediji.

Izvor: Youtube/NK Osijek/printscreen

Vodostaj od minus 201 centimetar izmjeren je juče, a posljedica je dugotrajne suše i visoke temperature vazduha koje su pogodile istok Hrvatske i uzrokovale izrazito niske vodostaje rijeka u regionu.

Zbog niskog vodostaja rijekom ne plove veći brodovi, a problema imaju i vlasnici manjih čamaca kojima prijeti nasukavanje.

Kretanje je otežano čak i blizu obale.

"Morate paziti kad se odmičete od obale. Nisam podigao motor pa mi je elisa zapela za dno", rekao je vlasnik plovila Matko Grgić.

Drastičnu promjenu primijetili su i kupači i ribari, a veslači zbog niskog vodostaja nisu mogli normalno trenirati, pa je otkazana i tradicionalna Miholjska regata.

Davor Brust iz Sportsko-ribolovnog kluba "Drava" podsjetio je na razmjere promjene. "Najviši vodostaj izmjeren je u junu 1965. godine i iznosio je plus 542 centimetra. To je razlika od gotovo sedam i po metara", dodao je Brust.

Nizak vodostaj iskoristili su arheolozi za dodatno istraživanje ostataka rimskog mosta kod osječkog Donjeg Grada, izgrađenog početkom drugog vijeka za vrijeme cara Hadrijana.

Iz Hrvatskih voda upozoravaju da se rekordno niski vodostaji ne bilježe samo u Hrvatskoj nego i u susjednim zemljama.

(Srna)