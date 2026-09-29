EU protiv haotičnog priliva migranata: Novi plan predviđa jačanje kontrole spoljnih granica

Evropski komesar za migracije Magnus Bruner predstavio je sveobuhvatni plan za jačanje kontrole spoljnih granica EU, nakon haotičnog priliva migranata u špansku enklavu Seutu.

Izvor: Gabriela Sardá NúñEz / Zuma Press / Profimedia

Plan, za koji je potrebno odobrenje članica, predviđa jačanje mandata Fronteksa, agencije EU za zaštitu granica, kao i formiranje stalnog sastava snaga spremnih za hitno angažovanje.

Fronteks bi blisko sarađivao sa članicama EU, imao veću ulogu u vraćanju neregularnih migranata i proširio svoje kapacitete za nadzor spoljnih granica i pograničnih područja.

Paket mjera obuhvata i sisteme za rano upozoravanje na narušavanje granice, suzbijanje krijumčarenja ljudi i veću pomoć zemljama porijekla migranata, mada Bruner nije iznio detalje o troškovima niti potrebnim resursima.

On je istakao da je broj ilegalnih prelazaka granice na najnižem nivou od 2021. godine, uprkos incidentu iz jula kada je više od 72.000 ljudi iz Maroka ušlo u Seutu, pri čemu se veliki broj njih utopio ili stradao u stampedu.

Većina se kasnije vratila, ali je taj incident izazvao oštre reakcije Italije i zahtjeve drugih članica EU za boljom kontrolom granica.

Lica koje legalno uđu u bilo koju državu Šengenske zone mogu da se, teoretski, slobodno kreću kroz svih 29 zemalja te zone, iako Seuta, gdje se i dalje nalazi oko 10.000 neregularnih migranata, nije njen dio.

"Vidjećemo kako će to funkcionisati, ali podržavamo sve što španska vlada čini kako bi vratila ljude koji se ilegalno nalaze u Seuti", istakao je Bruner.

(Mondo)