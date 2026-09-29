FUP pretresa Opštinu Neum: Istražuje se uvoz otpada iz Hrvatske

FUP pretresa prostorije Opštine Neum u okviru istrage o sumnji na nezakonito dopremanje i odlaganje otpada iz Hrvatske u zaleđu Neuma.

Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) jutros pretresaju prostorije Opštine Neum u okviru istrage o sumnji na nezakonito odlaganje otpada iz Hrvatske na području neumskog zaleđa, pišu Vijesti.ba

Prema nezvaničnim informacijama, tokom akcije vrše se pretresi i privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je, prema dosadašnjim sumnjama, otpad iz Hrvatske dopreman u Bosnu i Hercegovinu, a potom odlagan na području zaleđa Neuma.

Prema nezvaničnim informacijama, predmet istrage mogli bi biti, osim osoba iz Opštine, i pojedinci povezani sa Graničnom policijom BiH i carinskim strukturama, koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona sa otpadom.

Akcija se provodi po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK). Iz POSKOK-a su za Istragu naveli da se izuzima dokumentacija u prostorijama Javnog preduzeća „Komunalno Neum“ te da za sada ne mogu otkrivati više detalja.

Prema informacijama Istrage, velike količine otpada su u proteklom periodu iz Dubrovnika ilegalno prebacivane u Neum. Kamioni sa smećem su “regularno” prelazili granicu, a carinici i Granična policija BiH, dozvoljavali su im nesmetan prolaz. Iako Opština Neum ima sporazum za odlaganje otpada sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, navodno se u Neum sedmično prebacivala i do 20 puta veća količina otpada nego što je predviđeno sporazumom.

Kako nezvanično saznaje Istraga, načelnik Neuma Dragan Jurković (HDZ) sumnjiči se da je uzeo oko 650 hiljada evra mita kako bi se ogromne količine smeća iz Dubrovnika mogle odlagati u Neumu.