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Akcija "Crni vrh": Uhapšeni zbog šumskih krađa i niza krivičnih djela, oduzeto oružje, novac i oprema za krađe

Akcija "Crni vrh": Uhapšeni zbog šumskih krađa i niza krivičnih djela, oduzeto oružje, novac i oprema za krađe

Autor Dušan Volaš
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U akciji "Crni vrh", pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhapsili su više osoba iz Bugojna osumnjičenih za udruživanje radi vršenja niza krivičnih djela, uključujući šumske krađe, krađe, ugrožavanje bezbjednosti i izazivanje opšte opasnosti.

Uhapšena grupa iz Bugojna zbog šumskih krađa i niza krivičnih djela Izvor: FUP

Akcija se provodi na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona, gdje su izvršeni pretresi objekata i vozila koja koriste osumnjičeni M.D. (30), M.D. (37), A.D. (43), N.K. (49), S.K. (18) i E.K. (38), svi iz Bugojna, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Prilikom pretresa pronađena je veća količina vatrenog oružja, municije i dijelova oružja. Takođe, oduzeti su novac, fantomke, komunikacioni uređaji (motorole), otuđene kamere, te radne mašine za koje se sumnja da su korištene u izvršenju krivičnih djela, uključujući kamione "šticare", kvadove i traktore.

Realizacija akcije odvija se pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Livanjskog kantona. Policijski službenici trenutno provode uviđajne radnje vezane za vatreno oružje koje je jedan od osumnjičenih odbacio tokom policijske intervencije.

Nakon lišenja slobode, osumnjičeni će biti prevezeni u službene prostorije Terenske kancelarije FUP-a u Travniku radi kriminalističke obrade. Po okončanju tih procedura, oni će u zakonskom roku biti predati na dalje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Livanjskog kantona.

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FUP hapšenje

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