Policijska akcija u Sarajevu: Pronađeni raketni bacač, bombe i droga, jedna osoba uhapšena, druga u bjekstvu (FOTO)

U velikoj policijskoj akciji u Sarajevu pronađeni su raketni bacač, "kalašnjikov", bombe, kao i veća količina droge, pri čemu je jedna osoba uhapšena, a za drugom će biti raspisana potraga.

Izvor: FUP

Iz Federalne uprave policije danas je saopšteno da je ova akcija realizovana u petak, 10. jula, pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, a u vezi s dokumentovanjem krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Postupajući po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres osobe inicijala A.S. (34), kao i stambenih i pomoćnih objekata, te automobila koji koristi.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto oko 400 grama kokaina, oko 4,5 kilograma kanabisa, pet litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola, koji se zajedno s amfetaminskim uljem koristi u proizvodnji droge amfetamin.

Policija je pronašla i privremeno oduzela ručni raketni bacač "zolja", četiri ručne bombe, automatsku pušku, četiri okvira i oko 400 komada municije, kao i vage za precizno vaganje, opremu za vakuumsko pakovanje, mobilne telefone i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, A.S. je uhapšen i nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

Lice E.I. (73), koje se dovodi u vezu s izvršenjem ovih krivičnih djela, nalazi se u bjekstvu, a Federalna uprava policije će za njim raspisati potragu.

Iz te uprave policije su poručili da nastavljaju da preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga na području Federacije BiH.