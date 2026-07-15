Akcija FUP-a u predmetu "Donja Jablanica": Izuzimanje dokumentacije na više lokacija

Federalna uprava policije (FUP) sprovodi opsežnu akciju privremenog oduzimanja dokaza u okviru istrage o katastrofalnim poplavama u Donjoj Jablanici iz 2024. godine.

Izvor: Denis Zuberi / AFP / Profimedia

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) sprovode danas opsežne aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu "Donja Jablanica". Ova istraga se odnosi na utvrđivanje svih okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i srednje Bosne, odnijevši desetine ljudskih života.

Aktivnosti se provode po direktnoj naredbi Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod neposrednim nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Pretresi na šest lokacija i uviđaj u Mostaru

Privremeno oduzimanje predmeta i važne dokumentacije trenutno se vrši u sjedištima šest pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Kantona Sarajevo. Istovremeno, na području Mostara istražitelji obavljaju detaljan uviđaj s ciljem prikupljanja dodatnih materijalnih dokaza koji bi mogli rasvijetliti uzroke ove velike tragedije.

Predmet "Donja Jablanica" formiran je odmah nakon nezapamćene prirodne nesreće u jesen 2024. godine, kada su bujice i odroni zbrisali dijelove Donje Jablanice i okolnih mjesta. Tada je poginuo veliki broj građana, dok su brojni stambeni, infrastrukturni i privredni objekti u potpunosti uništeni ili teško oštećeni.

Iako je nesreća primarno bila izazvana ekstremnim vremenskim nepogodama, pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje ljudskog faktora. Konkretno, istražuje se da li su, osim prirodnih nepogoda, postojali i eventualni propusti, nemar ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti katastrofalnim razmjerama tragedije.

Istražitelji detaljno češljaju aktivnosti više pravnih i odgovornih osoba, sa posebnim akcentom na rad, eksploataciju i legalnost kamenoloma koji se nalazio u neposrednoj blizini Donje Jablanice, kao i na to da li su se poštovali važeći bezbjednosni i ekološki propisi.

Iz Federalne uprave policije naglašavaju da će, u bliskoj saradnji sa Posebnim odjelom Federalnog tužilaštva FBiH, nastaviti sa provođenjem intenzivnih istražnih radnji kako bi se u potpunosti utvrdila istina, rekonstruisali svi događaji i procesuirali odgovorni za gubitak ljudskih života.