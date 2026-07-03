Akcija u Zenici i Kaknju: Oduzeto 80 hiljada KM, diplome i snajper

Pripadnici FUP-a izveli su opsežne pretrese u Zenici i Kaknju. Zaplijenjeno je preko 80.000 KM gotovine, dokumentacija škole Veritas i ilegalno naoružanje.

Izvor: www.fup.gov.ba

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) proveli su opsežnu akciju na području Zenice i Kaknja, tokom koje su otkrili i privremeno oduzeli veću količinu gotovog novca sumnjivog porijekla, obimnu dokumentaciju jedne obrazovne ustanove, te nelegalno vatreno oružje i municiju. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Zenici i pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, u okviru istrage usmjerene na dokazivanje više teških krivičnih djela.

Sumnjivi novac i diplome

Tokom pretresa poslovnih prostorija na području Zenice, istražitelji su došli do materijalnih dokaza koji se odnose na poslovanje privatne obrazovne ustanove. Zaplijenjena je veća količina dokumentacije koja pripada "Centru za obrazovanje Veritas" iz Širokog Brijega, a među oduzetim materijalima nalaze se školske prijave, uvjerenja, svjedodžbe, diplome, uplatnice i prateća dokumentacija.

Pored spornih dokumenata, u istim prostorijama pronađena je i velika količina keša. Policija je obezbijedila gotov novac u iznosu od oko 33.400 KM i 25.800 eura, što u ukupnoj protivvrijednosti prelazi iznos od 80.000 KM. Osobe koje su zatečene u objektu nisu mogle predočiti nikakvu dokumentaciju o porijeklu ovog novca, niti bilo kakav zakonit osnov za raspolaganje tolikim gotovinskim iznosom.

Pronađeno oružje u Kaknju

Paralelno sa aktivnostima u Zenici, policijski službenici su izvršili pretres i na jednoj lokaciji na području Kaknja. Tamo su pronađeni i privremeno oduzeti vatreno oružje i municija, uključujući i jednu pušku za koju osumnjičeni nije posjedovao nikakvo odobrenje nadležnih organa.

Zbog nelegalnog posjedovanja naoružanja, jedna osoba je odmah uhapšena na licu mjesta, a protiv nje je dokumentovano i prateće krivično djelo iz oblasti nedozvoljenog držanja oružja i municije.

Savezna uprava policije je na osnovu svih prikupljenih dokaza podnijela zvanični izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona protiv dvije osobe.

One se terete za krivična djela "Prevara", "Krivotvorenje isprave", "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija", kao i za kršenje lokalnog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ZDK. Iz FUP-a poručuju da se operativne aktivnosti nastavljaju kako bi se do kraja rasvijetlile sve okolnosti ovog kompleksnog predmeta.