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Brčko distrikt proglasio 28. jul Danom žalosti povodom tragedije na Elbrusu

Brčko distrikt proglasio 28. jul Danom žalosti povodom tragedije na Elbrusu

Autor D.V. Izvor mondo.ba
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Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić donio je odluku da se utorak, 28. jul, proglasi Danom žalosti u Brčko distriktu povodom tragičnog stradanja petorice planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Brčko Izvor: Shutterstock

Povodom ove tragedije, gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši duboko saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka.

Odlukom je predviđeno da se Dan žalosti u Brčko distriktu obilježi isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama Vlade i institucijama Distrikta. Sve medijske kuće na ovom području dužne su da 28. jula svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

U toku procedura dopremanja tijela

Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je proces dopremanja tijela stradalih planinara s Elbrusa u toku, ali je naglasio da se u ovom trenutku još ne može precizirati tačan datum kada bi tijela mogla biti prevezena u Bosnu i Hercegovinu.

I Vlada Federacije BiH donijela je na telefonskoj sjednici odluku o proglašenju 28. jula za Dan žalosti na teritoriji tog entiteta, pa će tako u FBiH i Brčko distriktu sutrašnji dan proteći u znaku počasti i sjećanja na stradale planinare.

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Tagovi

Brčko dan žalosti Elbrus

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