Izbjegnuta tragedija: Vozilo upalo u Drinu, nadležni istražuju uzrok

Službeno vozilo Civilne zaštite grada Zvornika završilo je u rijeci Drini nakon što je sa mjesta na kojem je bilo parkirano, u neposrednoj blizini obale, iznenada skliznulo u vodu.

Izvor: Grad Zvornik

Kako je saopšteno iz Gradske uprave Zvornik, u trenutku ovog neočekivanog događaja u automobilu, na svu sreću, nije bilo ljudi, čime je izbjegnuta potencijalna tragedija. Ipak, na samom vozilu je usljed upadanja u rijeku pričinjena znatna materijalna šteta.

Vozilo je u međuvremenu uspješno izvučeno iz vode, ali za sada ostaje nepoznato da li je uzrok nezgode ljudski faktor, tehnički propust pri parkiranju ili nešto treće.

Iz Gradske uprave su istakli da su preduzeti svi potrebni koraci i da će nadležne službe detaljnom istragom utvrditi tačne okolnosti koje su dovele do ovog nesvakidašnjeg događaja.